США призвали отвести войска Азербайджана от границы с Арменией

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Вашингтон ожидает от Баку немедленного отведения войск от границы с Арменией. Об этом заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер в ходе телефонного брифинга. Её слова приводит РИА Новости.

По словам Портер, США внимательно следят за ситуацией в Сюникской области, которая граничит с Азербайджаном.

Перемещения войск на спорных территориях являются безответственным и неоправданно провокационным шагом, — заявила представитель Госдепа.

Ранее представители Азербайджана разъяснили ситуацию, связанную с обострением на границе с Арменией. Как выяснилось, азербайджанские пограничники дислоцируются на позициях в приграничных местах Лачинского и Кяльбаджарского районов. Они действуют согласно трёхстороннему заявлению по Нагорному Карабаху.

Представители Госпогранслужбы АР заявили, что дислокация происходит на основе карт, в соответствии с которыми определяется линия границы. В Баку выразили удивление по поводу реакции Еревана, который сообщил о попытке азербайджанских ВС провести определённые работы «по уточнению границ» на участке Сюникской области.