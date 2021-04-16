США построят в Норвегии военные объекты в рамках договора о сотрудничестве

https://static.news.ru/photo/9ef56fbe-9ed4-11eb-90b9-96000091f725_660.jpg Фото: Artur Widak/Global Look Press

США построит дополнительную военную инфраструктуру на трёх уже действующих аэродромах и одной военно-морской базе, расположенных в Норвегии. Такое право предусматривается новым договором о расширении военного сотрудничества между двумя странами в рамках НАТО.

В церемонии подписания, состоявшейся в онлайн-формате, участвовали министры обороны двух стран. Документ после подписания должен быть ратифицирован норвежским парламентом, тогда он вступит в силу, сообщает агентство Reuters. В Осло объяснили договор необходимостью «быстрой переброски войск США в случае кризиса или войны».

Отмечается, что инфраструктура станет собственностью Норвегии, но с правом пользования американской стороной. Создание полностью иностранных военных баз и ввоз ядерного орудия в мирное время запрещён норвежским законодательством.

Как сообщал NEWS.ru, российский истребитель МиГ-31 перехватил в небе над Баренцевым морем самолёт-разведчик ВВС Норвегии «Фалкон-20», заявили в Министерстве обороны РФ. После «встречи» с МиГ-31 иностранная машина сменила курс и развернулась. Инцидент произошёл 7 апреля.