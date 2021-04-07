Российский МиГ-31 и норвежский разведчик «встретились» над Баренцевым морем

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Российский истребитель МиГ-31 перехватил в небе над Баренцевым морем самолёт-разведчик ВВС Норвегии «Фалкон-20», заявили в Министерстве обороны РФ. После «встречи» с МиГ-31 иностранная машина сменила курс и развернулась. Инцидент произошёл 7 апреля.

Средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31, — цитирует РИА Новости пресс-релиз ведомства.

Российский истребитель находится в составе дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота РФ. После перехвата МиГ-31 благополучно вернулся на базу. Его полёт прошёл по всем международным правилам.

Накануне два самолёта Typhoon Военно-воздушных сил Великобритании и два истребителя F-16 Военно-воздушных сил Норвегии сопровождали два противолодочных самолёта Ту-142 РФ, которые совершали плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Северного и Норвежского морей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что истребители НАТО 29 марта 10 раз поднимались в воздух на перехват российских военных самолётов над Северной Атлантикой, Северным, Чёрным и Балтийским морями. Они идентифицировали шесть различных групп российских бомбардировщиков и истребителей менее чем за шесть часов.