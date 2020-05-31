https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Соединённые Штаты прислали Бразилии 2 млн доз «Гидроксихлорохина», чтобы поддержать жителей этой страны в борьбе с коронавирусом.

Вашингтон также собирается направить в Бразилию 1 тысячу аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

США и Бразилия совместно борются с коронавирусом. Сегодня, в качестве подтверждения нашей солидарности, мы сообщаем о том, что США поставили Бразилии 2 млн доз «Гидроксихлорохина». США также скоро направят тысячу аппаратов ИВЛ, — говорится в распространённом пресс-службой Белого дома совместном заявлении двух стран.

Самое большое количество инфицированных зарегистрировано в США (1 716 078 человек), Бразилии (465 166), России (405 843), Великобритании (272 830), Испании (239 600) и Италии (232 664).

Как писал NEWS.ru, в США были ослаблены ограничения, связанные с коронавирусом, несмотря на тяжёлую обстановку в ряде штатов. Жителям Нью-Йорка разрешили собираться компаниями до 10 человек. Соответствующее разрешение подписал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Горожане смогут устраивать пикники на задних дворах, а также посещать пляжи по выходным.