США попросили власти трёх стран принять афганцев

США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять около девяти тысяч афганцев, которые помогали американцам во время их кампании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

Отмечается, что соглашение может стать частью крупной сделки по налаживанию сотрудничества США с государствами Средней Азии. Министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана Абдулазиз Камилов и Сироджиддин Аслов должны подписать соответствующий документ на этой неделе.

Кроме того, Вашингтон настаивает на том, чтобы власти трёх стран позволили проводить разведку с их территории.

Ранее сообщалось, что военные США покинули крупнейшую американскую авиабазу на территории Афганистана. Она расположена на территории города Баграм. Объект уже передали властям Афганистана. О состоянии базы не сообщается.