США подхватили неудавшуюся инициативу России в Индии

Итогом встречи в Нью-Дели министров иностранных дел и обороны Индии и США стало подписание соглашения об обмене спутниковыми данными. Аналогичная инициатива ранее продвигалась в рамках БРИКС при участии Роскосмоса. Но, судя по всему, дальше разговоров дело не пошло, и индийцы решили обратиться к более заинтересованному союзнику.
По словам министра обороны США Марка Эспера, подписанное 27 октября Базовое соглашение об обмене и сотрудничестве по геопространственному сотрудничеству стало важной вехой в военной кооперации двух стран. Американские представители также добавили, что собираются поставлять в Индию больше истребителей и дронов на фоне усиливающегося противостояния Нью-Дели и Пекина.
В 2018 году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял о существовании инициативы по совместному запуску спутников для дистанционного зондирования Земли в рамках БРИКС. По словам главы корпорации, между космическими агентствами стран-участниц уже были проведены встречи и переговоры. Но с тех пор об этой инициативе мало что слышно, и, судя по тому, что индийцы заключили соглашение об обмене спутниковыми данными с американцами, совместное предприятие застопорилось.
Однако, как пояснил в разговоре с NEWS.ru научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, заключение подобных договоров — скорее организационный момент, так как данные со спутников можно приобрести на коммерческой основе.
БРИКС — организация, в которой много что планируется, но ничего не делается. Слишком разные интересы у всех стран-участниц. Такая сборная солянка, которая составлена скорее по алфавитному принципу, а не по принципу близости. Что касается обмена спутниковыми данными: если речь идёт о наблюдении Земли, то это традиционная и достаточно простая вещь. Они свободно собираются и распространяются на коммерческой основе, и Индия сама ими располагает. Так что, скорее всего, речь идёт о научно-методическом сотрудничестве по обработке данных. Но информация с индийских спутников мало интересна американцам, а если индийцам потребуется информация по качеству лучше, чем они получают со своих аппаратов, они спокойно смогут её купить. Поэтому подписанный документ можно считать скорее символическим.
Против серьёзных инициатив в рамках формата БРИКС играют и противоречия между его участниками — Индией и Китаем. В частности, в 2020 году обострился пограничный спор между двумя державами в горном Ладакхе. В район были стянуты войска и артиллерия, жертвами стычки с китайскими военными стали 20 индийских солдат.
Между тем в Индии всё больше подозревают Россию в том, что между двумя стратегическими партнёрами она склоняется в пользу КНР. В немалой степени этому поспособствовали заявления Москвы, для которой «поворот на Восток» фактически превратился в «поворот к Китаю». У этого, конечно, есть и чисто экономические причины. Так, в условиях пандемии КНР закрепила свои позиции как главного покупателя российского сырья, причём не только нефти и газа, но и металла. Если бы не щедрые закупки восточного соседа, сырьевая экономика России гораздо сильнее пострадала от пандемии.
Такой расклад толкает Индию ближе к США, которые в отличие от России не заигрывают с Китаем, а считают его своим противником. Об этом недвусмысленно заявил госсекретарь Майк Помпео во время переговоров с индийскими коллегами.
Наши лидеры и граждане всё яснее видят, что Коммунистическая партия Китая — не друг демократии, верховенству закона, прозрачности, свободе судоходства, фундаменту свободного и открытого, процветающего Индо-Тихоокеанского региона, — подчеркнул Помпео.
Но стоит помнить, что две трети оружия и военной техники в Индии происходят из России и СССР. Поэтому в военном плане Москва продолжит оставаться главным союзником Нью-Дели. Тем не менее это не мешает Индии сегодня активно диверсифицировать свои вооружения, закупая новую технику в том числе и на Западе.