США подхватили неудавшуюся инициативу России в Индии

Итогом встречи в Нью-Дели министров иностранных дел и обороны Индии и США стало подписание соглашения об обмене спутниковыми данными. Аналогичная инициатива ранее продвигалась в рамках БРИКС при участии Роскосмоса. Но, судя по всему, дальше разговоров дело не пошло, и индийцы решили обратиться к более заинтересованному союзнику.

По словам министра обороны США Марка Эспера, подписанное 27 октября Базовое соглашение об обмене и сотрудничестве по геопространственному сотрудничеству стало важной вехой в военной кооперации двух стран. Американские представители также добавили, что собираются поставлять в Индию больше истребителей и дронов на фоне усиливающегося противостояния Нью-Дели и Пекина.

Марк Эспер, Майк Помпео, Раджнатх Сингх и Субраманьям Джайшанкар rajnathsingh.in

В 2018 году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял о существовании инициативы по совместному запуску спутников для дистанционного зондирования Земли в рамках БРИКС. По словам главы корпорации, между космическими агентствами стран-участниц уже были проведены встречи и переговоры. Но с тех пор об этой инициативе мало что слышно, и, судя по тому, что индийцы заключили соглашение об обмене спутниковыми данными с американцами, совместное предприятие застопорилось.

Однако, как пояснил в разговоре с NEWS.ru научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, заключение подобных договоров — скорее организационный момент, так как данные со спутников можно приобрести на коммерческой основе.

БРИКС — организация, в которой много что планируется, но ничего не делается. Слишком разные интересы у всех стран-участниц. Такая сборная солянка, которая составлена скорее по алфавитному принципу, а не по принципу близости. Что касается обмена спутниковыми данными: если речь идёт о наблюдении Земли, то это традиционная и достаточно простая вещь. Они свободно собираются и распространяются на коммерческой основе, и Индия сама ими располагает. Так что, скорее всего, речь идёт о научно-методическом сотрудничестве по обработке данных. Но информация с индийских спутников мало интересна американцам, а если индийцам потребуется информация по качеству лучше, чем они получают со своих аппаратов, они спокойно смогут её купить. Поэтому подписанный документ можно считать скорее символическим. Иван Моисеев руководитель Института космической политики руководитель Института космической политики

Против серьёзных инициатив в рамках формата БРИКС играют и противоречия между его участниками — Индией и Китаем. В частности, в 2020 году обострился пограничный спор между двумя державами в горном Ладакхе. В район были стянуты войска и артиллерия, жертвами стычки с китайскими военными стали 20 индийских солдат.

Между тем в Индии всё больше подозревают Россию в том, что между двумя стратегическими партнёрами она склоняется в пользу КНР. В немалой степени этому поспособствовали заявления Москвы, для которой «поворот на Восток» фактически превратился в «поворот к Китаю». У этого, конечно, есть и чисто экономические причины. Так, в условиях пандемии КНР закрепила свои позиции как главного покупателя российского сырья, причём не только нефти и газа, но и металла. Если бы не щедрые закупки восточного соседа, сырьевая экономика России гораздо сильнее пострадала от пандемии.

Такой расклад толкает Индию ближе к США, которые в отличие от России не заигрывают с Китаем, а считают его своим противником. Об этом недвусмысленно заявил госсекретарь Майк Помпео во время переговоров с индийскими коллегами.

Наши лидеры и граждане всё яснее видят, что Коммунистическая партия Китая — не друг демократии, верховенству закона, прозрачности, свободе судоходства, фундаменту свободного и открытого, процветающего Индо-Тихоокеанского региона, — подчеркнул Помпео.

Но стоит помнить, что две трети оружия и военной техники в Индии происходят из России и СССР. Поэтому в военном плане Москва продолжит оставаться главным союзником Нью-Дели. Тем не менее это не мешает Индии сегодня активно диверсифицировать свои вооружения, закупая новую технику в том числе и на Западе.