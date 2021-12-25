США могут предоставить Украине разведданные для противостояния России

Украина может получить от США разведывательные данные для противостояния якобы готовящемуся вторжению России. Речь идёт о предоставлении снимков российских позиций армии, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации высокого ранга.

Также среди обсуждаемых Белым домом, Пентагоном и Госдепартаментом мер находится и идея перенаправить ранее предназначенные афганским военным вертолёты, а также другую военную технику Киеву. Вдобавок американской администрацией рассматривается вариант с отправкой дополнительного числа экспертов по боевым действиям в киберсфере. Как сообщает издание, Вашингтон и Лондон уже направили некоторое количество специалистов в этой сфере на случай «киберудара по Украине».

Источник газеты утверждает, что США могли бы предоставлять Киеву снимки, по которым бы украинцы могли определить, движется ли российская армия для пересечения границы, и предотвратить атаку.

Спецслужбы США, как сообщает издание, уже предоставляют Украине доступ к гораздо большему числу материалов, чем до приписываемого РФ увеличения военных сил у границ страны.

Ранее Министерство обороны Украины опубликовало карту, где указаны якобы стянутые к границе российские войска. Судя по этой информации, Россия расположила свои военные силы в Белоруссии, в Крыму, а также в Курской области.