США и КНР обсудили корректировку визовой политики

Представители Китая и Соединённых Штатов Америки обсудили изменения в визовой политике на фоне нынешней эпидемиологической ситуации и вопросы нормализации поездок между двумя государствами. Об этом сказано в заявлении китайской стороны по итогам встречи на Аляске.
От американской стороны в переговорах участвовали госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, от китайской — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и глава МИД Китая Ван И. Встреча прошла на территории Анкориджа.
Стороны обсудили корректировку соответствующей политики в отношении поездок и виз в соответствии с эпидемиологической ситуацией, а также постепенное продвижение нормализации передвижения людей между двумя странами, — приводит РИА Новости фрагмент из заявления КНР.
В бумаге также содержится информация, согласно которой на встрече были обговорены взаимные договорённости о вакцинации дипломатов от коронавируса.
Как ранее передавал NEWS.ru, власти Китая и США договорились о создании совместной рабочей группы по борьбе с изменением климата.