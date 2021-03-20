США и КНР обсудили корректировку визовой политики

https://static.news.ru/photo/fefb233c-8952-11eb-b2fd-96000091f725_660.jpg Фото: Bjarn Trotzki.via imago-images.com/Global Look Press

Представители Китая и Соединённых Штатов Америки обсудили изменения в визовой политике на фоне нынешней эпидемиологической ситуации и вопросы нормализации поездок между двумя государствами. Об этом сказано в заявлении китайской стороны по итогам встречи на Аляске.

От американской стороны в переговорах участвовали госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, от китайской — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и глава МИД Китая Ван И. Встреча прошла на территории Анкориджа.

Стороны обсудили корректировку соответствующей политики в отношении поездок и виз в соответствии с эпидемиологической ситуацией, а также постепенное продвижение нормализации передвижения людей между двумя странами, — приводит РИА Новости фрагмент из заявления КНР.

В бумаге также содержится информация, согласно которой на встрече были обговорены взаимные договорённости о вакцинации дипломатов от коронавируса.

Как ранее передавал NEWS.ru, власти Китая и США договорились о создании совместной рабочей группы по борьбе с изменением климата.