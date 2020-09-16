США и Британия призвали расследовать события в Белоруссии в рамках ОБСЕ

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Лондон и Вашингтон будут добиваться того, чтобы ситуация с акциями протеста, сложившаяся после выборов белорусского президента была расследована в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Данное заявление он сделал на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео по итогам переговоров.

Разделяем точку зрения, что чрезмерное насилие, применяемое белорусскими властями, и систематическое преследование лидеров оппозиции совершенно неприемлемо. Великобритания будет добиваться вместе с США и нашими партнёрами расследования в рамках ОБСЕ как манипуляций выборами, так и нападок на свободы и нарушения прав человека, совершенных в отношении протестующих, — цитирует Рааба РИА Новости.

После выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил бессменный глава республики Александр Лукашенко, страну захлестнули массовые акции протеста и забастовки на ведущих предприятиях страны. Митинги при этом сопровождались жёсткими задержаниями участников со стороны силовиков.

В первые дни акции в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

Белорусские граждане, участвующие в протестных шествиях, считают, что итоги голосования были грубо сфальсифицированы, и утверждают, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая выдвинула свою кандидатуру на пост президента Белоруссии вместо арестованного мужа, известного белорусского блогера Сергея Тихановского. Однако по данным Центризбиркома республики, за действующего президента Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Тихановскую — 10,1%.

Как писал NEWS.ru, ранее США призвали Россию уважать суверенитет Белоруссии.