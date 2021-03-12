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Источник: США готовят информационную атаку на «Спутник V»

15:53, 12 марта 2021

США и их союзники планируют развернуть масштабную информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V». Её цель — формирование предвзятого отношения к научным разработкам учёных из РФ в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Такие планы Соединённые Штаты хотят реализовать на фоне растущего спроса на препарат, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в Кремле, который заявил о наличии соответствующих данных, полученных спецслужбами.

По его данным, информационная атака готовится через подконтрольные неправительственные организации — «Агентство США по международному развитию», «Фонд Джорджа Сороса», «Фонд Томсон Рейтер» — и медиаструктуры — BBC, Reuters, Internews.

В рамках атаки, утверждают в Кремле, «намечено подкреплять продвигаемые тезисы „о неэффективности и опасности вакцины“ инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата». Всё это предполагается одновременно с разоблачающими материалами «о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии».

Источник уточнил, что целевой аудиторией антироссийской информационной кампании должны стать европейские страны, зарегистрировавшие российскую вакцину «Спутник V» для экстренного использования: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

«Спутник V» уже пытаются преподнести не как средство от коронавируса, а как «кремлёвский рычаг раскола рядов Евросоюза» и «орудие пропаганды Москвы», добавил информатор агентства.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, когда Владимир Путин пройдёт вакцинацию от коронавируса. До этого промедление объясняли планом прививок главы государства, составленным заранее.

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