https://static.news.ru/photo/d36540c6-3094-11ea-830e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты стремятся добиться от государств НАТО поддержки своих действий в Ираке, включая убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

В столице Бельгии в 17:00 мск открылась экстренная встреча Североатлантического совета для обсуждения последствий авиаудара США под Багдадом.

Американская сторона в своих контактах со странами НАТО требует поддержки антитеррористических действий в Ираке и Сирии. США подчёркивают важность сохранения единства антитеррористической коалиции в Ираке и Сирии, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, на плановой встрече начальников генеральных штабов НАТО, которая пройдёт 14 января в Брюсселе, будет рассмотрен вопрос обострения ситуации в Ираке, а также отношения Ирана с США после убийства генерала Касема Сулеймани.