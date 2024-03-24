Среди инвесторов Disney назрел бунт из-за толерантной повестки Инвестор Disney Пельц раскритиковал компанию за толерантную повестку

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

Инвестор-активист Нельсон Пельтц обрушился с критикой на компанию Walt Disney Co из-за толерантной повестки, передает агентство Reuters. Он заявил, что не хочет видеть фильмы, актерский состав которых состоит лишь из женщин и афроамериканцев. За подобные высказывания представители Disney хотят выгнать Пельтца из совета директоров.

Почему я должен иметь лишь [фильмы] Marvel, в котором все женщины? Не то чтобы я что-то имею против женщин, но почему? Почему у меня не может быть Marvel, в которых есть и то, и другое? Зачем мне нужен полностью черный актерский состав? — заявил Пельтц.

В Disney заявили, что компания ориентирована на «творческий подход», поэтому людям, вроде Нельсона, нет в ней места. При этом в конфронтацию между инвестором и студией уже вступил другой активист, который занимает пост гендиректора корпорации.

Ранее в Disney заявили, что причиной кассовых провалов последних фильмов американской студии Disney стал сексизм зрителей. По мнению руководства, аудитория стала приравнивать идеологический посыл в фильмах к низкому качеству, поэтому она требует от студии отойти от повестки и снимать кино в соответствии с «регрессивными гендерными стереотипами».