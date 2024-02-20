В Disney нашли виновных в кассовых провалах своих последних фильмов Disney связала кассовые провалы своих последних фильмов с сексизмом зрителей

Причиной кассовых провалов последних фильмов американской студии Disney стал сексизм зрителей, высказал мнение в разговоре с журналистом издания Puck неназванный руководитель компании. По его мнению, аудитория стала приравнивать идеологический посыл в фильмах к низкому качеству и требует от студии отойти от повестки и снимать кино в соответствии с регрессивными гендернымм стереотипами.

Они не выскажутся против расширения прав и возможностей женщин в «Капитане Марвел 2» или «Звездных войнах» (последняя трилогия с Дейзи Ридли в главной роли. — NEWS.ru), но скажут, что им не нравятся эти фильмы, что они плохие. Таким образом, «снимайте фильмы лучше» на самом деле может означать «снимайте фильмы, которые соответствуют регрессивным гендерным стереотипам или отдают главную роль в сюжете мужчинам», — сказал он.

В свою очередь глава корпорации Боб Айгер, выступая на конференции в ноябре 2023 года, косвенно признал, что качество фильмов киностудии действительно упало. Он объяснил, что одной из проблем для компании стало большое количество проектов.

Ранее Айгер сообщил, что вторая часть мультфильма «Моана» от Disney выйдет на большие экраны 27 ноября, спустя восемь лет после премьеры первой части. По его словам, изначально планировалось снять телесериал, однако в конечном итоге разработчики остановились на производстве мультфильма. Короткий тизер «Моаны 2» появился на официальном канале Disney на YouTube.