Sputnik опроверг сообщения о создании тюркской армии

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп не говорил о создании совместной с Азербайджаном тюркской армии. Его слова неправильно перевели, сообщает Sputnik Азербайджан в Telegram-канале.

Журналисты на пресс-конференции спросили у политика, будет ли сформирована объединённая тюркская армия. Шентоп ответил, что в настоящее время только проводятся совместные учения двух стран.

Совместные мероприятия запланированы и в сфере военного сотрудничества. Работа по этим соглашениям ведётся. Наш главный девиз — одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договорённостей, — заявил политик.

Уточняется, что спикер парламента не говорил о переговорах между Анкарой и Баку по созданию совместной тюркской армии.

15 июня турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посетил Азербайджан с двухдневным визитом. Политик прибыл в город Шуша, освобождённый осенью прошлого года. Там вместе с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым было подписано долгосрочное соглашение о восстановлении Карабаха. Документ затрагивает аспекты экономического сотрудничества двух стран и их взаимодействия по политическим вопросам.