Соцсеть Clubhouse заблокировали в Омане

https://static.news.ru/photo/1d24a59e-84bd-11eb-95b3-96000091f725_660.jpg Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приложение социальной сети Clubhouse заблокировали на территории Омана из-за отсутствия госрегистрации. Об этом заявили в клиентской службе Управления по регулированию телекоммуникаций (TRA).

Все приложения для связи, которые используют аудио- и видеосвязь через Интернет, должны иметь выданное управлением регистрационное удостоверение.

Работа приложения остановлена из-за отсутствия регистрации в Омане, — цитирует сообщение службы агентство WAF.

В стране находятся под запретом приложения для общения по Сети, использующие зашифрованные каналы (VoIP). Некоторые послабления были сделаны в условиях пандемии коронавируса для обеспечения работы госучреждений.

Clubhouse — соцсеть, в основе которой лежит голосовое общение. При этом запись бесед и дальнейшее их распространение невозможно. Приложение было запущено в 2020 году, доступно только владельцам устройств с операционной системой iOS. Стать участником Clubhouse можно только по приглашению уже зарегистрированного пользователя.

Ранее NEWS.ru писал, что соцсеть может ужесточить правила цензуры. Такой прогноз сделали эксперты после того, как были забанены ряд публичных личностей за оскорбления пользователей.