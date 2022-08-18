СМИ выяснили, что США попросили Израиль изменить тактику операций Axios: США попросили Израиль изменить тактику операций после гибели журналистки

Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Администрация США в рамках контактов с Израилем потребовало от последнего пересмотреть тактику ведения боевых операций на западном берегу реки Иордан. Такое требование возникло после гибели журналистки телеканала «Аль-Джазира» Ширин Абу Акле, которая могла иметь американское гражданство. Об этом сообщает портал Axios.

По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен вскоре после трагического инцидента позвонил министру обороны Израиля Бени Ганцу и потребовал опубликовать окончательные выводы расследования обстоятельств гибели журналистки, а также «попросил пересмотреть правила ведения боевых действий израильской армией на западном берегу реки Иордан, заявив, что это станет ответственным шагом в рамках дела Абу Акле».

В публикации говорится, что Блинкен заявил Ганцу, что либо правила ведения боевых действий в день трагедии не соблюдались, либо их «необходимо пересмотреть». По словам госсекретаря, на погибшей были бронежилет и каска с обозначением её принадлежности к прессе.

Ширин Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда военных Израиля в лагерь палестинских беженцев в Дженине на западном берегу реки Иордан. Израиль предположил, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, однако коллега погибшей заявил, что там не было перестрелок.