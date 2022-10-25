СМИ выяснили, что Джонсон хочет сделать для Украины FT: Борис Джонсон намерен продолжать продвижение поддержки Украины западными странами

Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Борис Джонсон

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отказавшийся выдвигать свою кандидатуру на пост нового главы правительства, намерен заняться продвижением поддержки Украины западными странами. В числе прочего, он намерен продвигать свои идеи в США. Об этом стало известно газете Financial Times.

Джонсон хочет найти применение позиции, которую он создал, пока был на посту премьера, в качестве одного из основных факторов движущей силы западной поддержки Украины в войне против России, — пишет издание.

Как рассказали союзники политика, тот намеревался больше времени проводить в Вашингтоне, дабы продвигать там идеи «по межпартийной поддержке Украины в США».

Один из друзей Джонсона уточнил, что в настоящее время для таких целей нет никакой официальной должности, но «Борис очень переживает из-за ситуации на Украине».

Ранее Борис Джонсон отказался снова баллотироваться на пост лидера консерваторов и премьер-министра Великобритании после отставки Лиз Трасс. Он заявил, что решение вызвано национальными интересами. По его словам, он не нашел общих интересов с другими кандидатами — экс-главой Минфина Риши Сунаком и лидером палаты общин Пенни Мордонт, а без единства в партии нельзя было бы управлять правительством эффективно.