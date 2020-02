Как сообщает Khaosod, сотрудники правоохранительных органов проводят операцию по поимке преступника под звуки выстрелов, раздающихся из торгового центра «Терминал 21».

"Get down!" first responders scramble for cover under sound of gunfire at Terminal 21 shopping mall in Korat where a rogue soldier shot at least 12 people dead. Video has been edited to remove graphic pictures. #กราดยงโคราช #Thailand https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/fa5k1ikIsx