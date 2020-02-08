https://static.news.ru/photo/3a6415c4-4a7e-11ea-89dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Keren/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным таиландских СМИ, в торговом центре города Накхон Ратчасима, где удерживает заложников старший сержант сухопутных войск, опять слышны выстрелы. Ранее он устроил в городе стрельбу из автомата и гранатомёта, передвигаясь на угнанном из части внедорожнике.

Как сообщает Khaosod, сотрудники правоохранительных органов проводят операцию по поимке преступника под звуки выстрелов, раздающихся из торгового центра «Терминал 21».

"Get down!" first responders scramble for cover under sound of gunfire at Terminal 21 shopping mall in Korat where a rogue soldier shot at least 12 people dead. Video has been edited to remove graphic pictures. #à¸à¸£à¸²à¸à¸¢à¸à¹à¸à¸£à¸²à¸ #Thailand https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/fa5k1ikIsx — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020

Портал Thairath также передаёт , что очевидец, находящийся сейчас на месте события, сообщил по телефону, что в здании торгового центра слышны выстрелы.

Как писал NEWS.ru, таиландский стрелок смертельно ранил 15 человек. В данный момент он находится в торговом центре «Терминал 21», где удерживает в заложниках ещё 16 жителей города. Мужчина является действующим военным офицером. Мотивы его поступка до сих пор остаются неизвестны.