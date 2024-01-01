СМИ сообщили о столкновении корабля США с хуситами в Красном море Sky News: в Красном море идут ожесточенные столкновения между США и хуситами

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Красном море столкнулись корабль США и военные катера сторонников правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов), сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные источники. Подробности инцидента не приводятся.

Ожесточенные столкновения происходят между военными катерами хуситов и американским военным кораблем в Красном море, — говорится в сообщении телеканала.

Ранее представитель группировки «Ансар Алла» Яхья Сариа заявлял, что движение может атаковать израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости. Повстанцы готовы также нападать на коммерческие плавсредства под флагом Израиля и на принадлежащие зарегистрированным на его территории компаниям.

На фоне атак хуситов Пентагон заявил о начале многонациональной операции «Страж процветания» по защите Красного моря. По словам шефа американского оборонного ведомства Ллойда Остина, несколько стран, в том числе Великобритания, Бахрейн и Канада, планируют таким образом укрепить безопасность в регионе и дать мятежникам «коллективный ответ».

В «Ансар Алла» заявляли, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц коалиции. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва не будет принимать участия в военной операции по защите акватории Красного моря.