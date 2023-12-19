Пентагон объявил начало многонациональной операции по защите Красного моря Пентагон объявил о начале операции по защите Красного моря от хуситов

Фото: МО США

Пентагон начинает многонациональную операцию «Страж процветания» по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда, завил шеф ведомства Ллойд Остин. По его словам, которые приводит пресс-служба министерства, несколько стран, в том числе Великобритания, Бахрейн и Канаду, планируют таким образом укрепить безопасность в регионе и дать мятежникам «коллективный ответ».

Операция объединит несколько стран, в том числе Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские Острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива с целью обеспечения свободы судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности, — отметил Остин.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что йеменские мятежники — хуситы из движения «Ансар Аллах» совершили четыре атаки на три коммерческих судна в Красном море. По словам сотрудников ведомства, Вашингтон уверен, что обстрелы велись при поддержке Ирана.

Кроме того, авианосец Военно-морских сил США сбил в Красном море несколько ударных дронов, запущенных, как утверждается, с территорий, подконтрольных хуситам в Йемене. В результате инцидента ни эсминец, ни его экипаж не пострадали.