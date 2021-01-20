СМИ: при взрыве в Мадриде погибло несколько человек

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Несколько человек погибли во время взрыва в Мадриде. Такая информация поступила по местному телевидению, которое в свою очередь ссылается на радио-сообщения.

Напомним, взрыв произошёлднём 20 января в центральной части города. В социальных сетях и мессенджерах была обнародована видеозапись с места происшествия. На ней видно, что в результате взрыва в центре Мадрида разрушена часть жилого здания.

По обнародованным данным, взрыв затронул несколько зданий. Одно из них разрушено почти полностью.

ЧП произошло на улице Толедо. Находившиеся в Мадриде люди говорят, что звук был слышен по всему городу. Есть информация, что взрывная волна была ощутима даже в соседних районах столицы.

Ранее NEWS.ru писал, что предварительной причиной взрыва, который в среду, 20 января, произошёл в центре Мадрида, являетсяутечка газа. Об этом местные СМИ сообщили со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в от взрыва пострадали шесть человек. Один из получивших повреждения в результате ЧП сейчас находится в тяжёлом состоянии. Предварительная причина взрыва — утечка газа в отеле.