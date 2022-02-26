СМИ: на окраине Донецка раздалась серия взрывов

В Донецке слышна канонада, сообщает корреспондент ТАСС. Взрывы раздаются в прифронтовом Киевском районе города. Местные жители укрываются в подвалах и убежищах.
Как сообщают местные жители, звуки взрывов
Ранее сообщалось, что украинские военные потеряли контроль над Станицей Луганской, Крымским и Марковкой в Луганской области. Об этом сообщил глава луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. На тот момент, по его словам, Северодонецк готовился к обороне.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что эшелонированная оборона Вооружённых сил Украины была прорвана.