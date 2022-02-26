СМИ: на окраине Донецка раздалась серия взрывов

Фото: dan-news.info

Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опубликовала снимок, на котором позирует с автоматом в руках. Кроме того, как видно в кадре, она находилась в компании и других вооружённых людей. Фото появилось в её Facebook-аккаунте.

В кадре Тимошенко позирует в светлом пальто и со своей фирменной косой на голове. В руках она держит автомат. Рядом с ней также позируют ещё пять вооружённых мужчин в гражданской...