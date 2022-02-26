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СМИ: на окраине Донецка раздалась серия взрывов

19:39, 26 февраля 2022
СМИ: на окраине Донецка раздалась серия взрывов Фото: dan-news.info
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В Донецке слышна канонада, сообщает корреспондент ТАСС. Взрывы раздаются в прифронтовом Киевском районе города. Местные жители укрываются в подвалах и убежищах.

Как сообщают местные жители, звуки взрывов слышны в Петровском, Ленинском, Ворошиловском и Кировском районах.

Ранее сообщалось, что украинские военные потеряли контроль над Станицей Луганской, Крымским и Марковкой в Луганской области. Об этом сообщил глава луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. На тот момент, по его словам, Северодонецк готовился к обороне.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что эшелонированная оборона Вооружённых сил Украины была прорвана.

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