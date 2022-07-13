СМИ: на армяно-турецкой границе начались работы по разминированию

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После достижения договоренностей об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран начались работы по разминированию границы, пишет турецкая газета GazeteKars. Сообщается, что работы проводятся уже на протяжении 20 дней в районе турецкого Карса.

Стало известно, что разминированием турецко-армянской границы занимается израильская компания, — говорится в сообщении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее впервые провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждался процесс урегулирования отношений между странами. Также стало известно, что Турция предложила провести очередную встречу по нормализации отношений с Арменией в Анкаре или Ереване, но пока не получила ответа. По словам дипломатического источника в Турции, процесс нормализации отношений между двумя странами усложняется давлением армянской диаспоры.

Как известно, дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.