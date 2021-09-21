Лондон продолжает подогревать антироссийские настроения. Таким образом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал новые данные британской разведки по делу Скрипалей в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в качестве третьего подозреваемого в деле об отравлении Сергея Скрипaля и его дочери Юлии британская полиция назвала гражданина России Дениса Сергеева. Ему заочно было предъявлено обвинение, кроме того, мужчина был объявлен в розыск. По данным полиции Великобритании, Сергеев является агентом ГPУ и сообщником двух других причастных к отравлению Скрипaлей россиян — Александра Петрова и Руслана Боширoва.

Лондон решил снова выступить в авангарде антироссийской колонны и вновь освежить свои highly likely методы. После вчерашних сказок о якобы многочисленных и серьёзных нарушениях на выборах в Госдуму в Великобритании решили освежить миф об отравлении Скрипалей... Грубейшая провокация, не отличающаяся оригинальностью. Лондон продолжает подогревать антироссийские настроения уже ставшими шаблонными методами, — написал Слуцкий.

4 мая 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ, осуждённый в России за госизмену, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти утверждают, что к инциденту причастны российские спецслужбы, а россияне Петров и Боширов будто бы являлись агентами этих спецслужб. 5 сентября 2018 года года прокуратура Британии заочно предъявила им обвинения. Позже россияне дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они рассказали, что приехали в Солсбери как туристы и хотели посмотреть достопримечательности. При этом про семью Скрипалей до инцидента они ничего не знали.

МИД России отверг все обвинения в причастности Москвы к делу Скрипалей.