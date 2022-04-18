СК возбудил дело против украинского командира батальона

СКР возбудил уголовное дело в отношении украинских военных по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещённых методов. Речь идёт о командире 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ майоре Святославе Зайце и его сослуживцах, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, 17 апреля 2022 года Святослав Заяц, а также подчинённые ему военнослужащие произвели прицельный обстрел из миномётов калибра 120 мм объектов гражданской инфраструктуры в с. Широкая Балка города Горловки Донецкой Народной Республики. Ими было выпущено не менее 14 артиллерийских мин, — говорится в сообщении.

В СКР добавили, что по данной статье (ч. 1 ст. 356 УК РФ) возбуждены ещё два уголовных дела в связи с многочисленными обстрелами Донбасса 17 и 18 апреля. Им подверглись Донецк, Горловка, Ясиноватая и ещё ряд населённых пунктов ДНР. В результате погиб один мирный житель и ещё 15 получили ранения. Кроме того, украинскими снарядами были повреждены десятки жилых домов. ВСУ также обстреляли из орудий территорию ЛНР, ранив двоих мирных жителей.

По версии следствия, обстрелы производились «во исполнение заведомо преступных приказов» вышестоящих командиров ВСУ и Минобороны Украины. В СКР отметили, что они нарушают Женевскую Конвенцию о защите гражданского населения во время войны, Дополнительный протокол II к ней и иные международные акты.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, в связи с обнаружением в зоне боевых действий тел четверых убитых российских военных со следами пыток и истязаний. Сотрудники российских правоохранительных органов совместно с коллегами из ДНР и ЛНР занимаются установлением личностей причастных к данным преступлениям.