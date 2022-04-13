СКР возбудил уголовное дело по фактам пыток российских военных на Украине

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью и запрещённых методах ведения войны в отношении неустановленных лиц, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Основанием для этого послужило обнаружение в зоне боевых действий тел четверых убитых российских военных со следами пыток и истязаний, сообщается на сайте ведомства.

Согласно заключению экспертов, телесные повреждения были получены ими при жизни. Данные факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции от 12.08.1949 об обращении с военнопленными, — говориться в тексте.

Специалисты осмотрели тела военных, провели дактилоскопирование и назначили ряд экспертиз. Следователи допросили тех, кто доставил погибших в медучреждения. В настоящее время сотрудники российских правоохранительных органов совместно с коллегами из ДНР и ЛНР занимаются установлением личностей причастных к данным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Сеть попала видеозапись с расправой солдат ВСУ над поенными российскими военнослужащими. Видео было снято в районе одного из населённых пунктов недалеко от Киева. Его подлинность подтвердило американское издание The New York Times.

Об убийствах российских военнопленных также рассказал воюющий на стороне ВСУ наёмник из Дании. Он заверил, что лично в таких казнях участия не принимал.