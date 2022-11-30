Скончался бывший председатель КНР Цзян Цзэминь

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался на 97-м году жизни в Шанхае из-за лейкемии и полиорганной недостаточности, пишет китайское издание Global Times. Данную информацию подтвердили в Государственном совете КНР.

Цзян Цзэминь скончался из-за лейкемии и полиорганной недостаточности в Шанхае в 12:13 (07:13 мск), — уточнили в газете.

Цзян Цзэминь окончил факультет электрических машин Шанхайского университета Цзяотун (1947 год), получив профессию инженера-электрика. После этого в течение 30 лет он работал в Министерстве машиностроения КНР, пройдя путь от помощника инженера до директора крупного НИИ.

В 1995 году Цзян Цзэминь прошел четырехмесячную практику в Москве на заводе имени Иосифа Сталина, где он выучил русский язык. В 1982-м он стал министром электронной промышленности Китая, поспособствовав быстрому внедрению технологий в промышленной блок страны. С 1985 по 1989 год он работал мэром Шанхая.

Цзян Цзэминь занял пост председателя КНР 24 июня 1989 года. Он находился на этом посту до 15 ноября 2002-го.

Ранее стало известно, что бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао вывели из зала во время заседания XX съезда коммунистической партии страны. Это могло произойти по инициативе Си Цзиньпина. В Сети было опубликовано видео момента, как растерянного Ху Цзиньтао, сидевшего рядом с председателем КНР, уговаривают встать с кресла и затем выводят из зала.