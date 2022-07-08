«Сколько Киеву нужно будет»: Шольц ответил немцам по санкциям против России ZDF: Шольц резко ответил немцам на требование отменить санкции против России

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Канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил немцам, которые призвали отменить санкции против России. Глава ФРГ в эфире телеканала ZDF указал на то, что действие ограничений в отношении Москвы продлится столько, сколько нужно будет Киеву. Он при этом отметил, что власти могут действовать только при поддержке граждан.

Мы будем сохранять солидарность так долго, насколько это будет необходимо, чтобы Украина могла защищаться, — заявил Шольц.

Он опроверг информацию о том, что Германия может объявить о банкротстве в обозримом будущем.

Читатели газеты Die Welt ранее призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца подать в отставку после того, как он обвинил Россию в использовании газа в качестве оружия. Под публикацией издания комментаторы уличили политика в двуличности, так как он поддерживает санкции против Москвы, но негодует из-за зеркального ответа российских властей.

Некоторые комментаторы обвинили правительство Германии в ненависти к своим гражданам, один из читателей назвал политику немецких властей провальной, так как они поддерживают санкции, которые сказываются на населении.