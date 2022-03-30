Скамья для подсудимых: депутат ГД о будущем Зеленского и его соратников

Судебный процесс над действующей украинской властью обязательно должен быть проведён, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. По его мнению, это может быть международный трибунал или российский. Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале написал, что для киевского режима всё должно закончиться одним большим судебным процессом над неонацистами на Украине.

Мне не так интересны именно юридические подробности, мне важна его идеологическая суть. Да, конечно, я поддерживаю Клишаса в том, что такой трибунал должен быть проведён. Скамья подсудимых мне довольна очевидна: там должны сидеть такие люди, как Зеленский и те придурки, которые что-то вчера из себя изображали в Стамбуле, тоже должны там сидеть. Помимо совершенно конкретных людей, которые вырезают глаза, убивают и совершают преступления, в первую очередь там должны сидеть их идейные руководители и организаторы, то есть прям начиная с Зеленского, — сказал Бородай.

Очередной раунд российско-украинских переговоров прошёл в Стамбуле 29 марта. Встреча состоялась во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме. Она длилась около трёх часов.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что украинская сторона пообещала принять самые жёсткие меры против преступников, жестоко пытавших российских военнослужащих. Он также сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна одновременно с визированием мирного договора министрами иностранных дел. По словам Мединского, при условии быстрой работы по договору и нахождении компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе.