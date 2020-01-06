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Сотрудники метеорологической службы Шанхая зафиксировали самую тёплую зиму в крупнейшем китайском городе. Температура поднялась до 21,6 градусов.

Сообщается, что такие показатели замечены впервые за 80 лет. В последний раз подобную аномалию метеорологи наблюдали в 1940 году. Тогда температура превысила 22,4 градуса, передаёт ТАСС.

По прогнозам синоптиков, температура снизится до 5 градусов по Цельсию в течение нескольких дней. На неё повлияет приход холодных потоков воздуха.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Московском регионе ожидается похолодание. В столице температура будет колебаться от -3 до -1 градуса.