Сопротивлению в афганской провинции Панджшер предрекли скорую капитуляцию

Полевой командир Ахмад Масуд — младший вскоре может капитулировать под натиском боевиков «Талибана» (организация запрещена в России) в афганской провинции Панджшер. Об этом журналистам The Telegraph заявили в окружении командира.

Источник рассказал, что силы сопротивления не имеют какой-либо существенной международной поддержки, а без неё нет никакого смысла противостоять «Талибану».

Панджерское ущелье является последним очагом сопротивления талибам в Афганистане. Это связано в том числе с географическим фактором, поскольку оно является длинной узкой долиной в горах, попасть в неё можно лишь через ущелье, расположенное на южной стороне от Кабула.

22 августа боевики «Талибана» отправили в Панджшер несколько сотен бойцов. Глава политического офиса движения Мухаммед Наим заявил, что единственной целью талибов является объединение страны. На следующий день талибы взяли в осаду силы сопротивления и начали переговоры с ними. Боевики подчеркнули, что намерены решить вопрос мирным путём.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.