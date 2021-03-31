Швейцарским военным разрешили носить женское бельё

https://static.news.ru/photo/f7c357e0-9255-11eb-ab74-96000091f725_660.jpg Фото: MANUEL GEISSER via www.imago-im/Global Look Press

В швейцарской армии вводятся женские комплекты белья. Об этом заявила министр обороны страны Виола Амхерд.

В армии Швейцарии могут служить и девушки. Но сейчас всех военнослужащих страны обеспечивают только мужским нижним бельём. По мнению Амхерд, введение женских комплектов белья повысит привлекательность службы для женщин. Выступившая за изменения член Национального совета Марианна Биндер тоже считает, что благодаря этому решению женщин в армии станет гораздо больше, сообщает The Local.

Одежда предназначена для мужчин, но мы хотим, чтобы в армии было больше девушек, — цитирует её издание.

В Швейцарии женщины составляют только один процент всех военнослужащих, что гораздо меньше, чем в Швеции (18%), Франции (15%) и Германии (12%).

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, которым отменил введённые предыдущей администрацией ограничения на службу в американских вооружённых силах трансгендеров, передавал NEWS.ru. В 2016 году 44-й президент Соединённых Штатов Барак Обама разрешил трансгендерам открыто поступать на службу в ВС и получать необходимую медпомощь. Его преемник Дональд Трамп принял решение заморозить набор в армию трансгендеров, однако разрешил продолжить службу тем, кто на неё уже поступил.