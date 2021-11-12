Министр обороны России Сергей Шойгу предложил Парижу определить шаги по деэскалации в Европе и недопущению военных инцидентов. Он отметил, что Россия и Франция должны совместно анализировать имеющиеся проблемы в сфере безопасности, сообщает ТАСС.

Важно совместно проанализировать имеющиеся проблемы в сфере безопасности, чтобы в дальнейшем определить шаги по деэскалации обстановки в Европе и недопущению инцидентов в ходе военной деятельности, — сказал Шойгу в Париже на пленарном заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2+2» (министры обороны и главы МИД двух стран).

Министр добавил, что рассчитывает на откровенный разговор с французскими коллегами, который позволит принять нужные решения. По его оценке, «ситуация в мире сегодня достаточно сложная». В связи с этим, как отметил Шойгу, «есть необходимость обменяться мнениями по вопросам международной безопасности, обсудить региональную проблематику».

Ранее сообщалось, что преднамеренным и провокационным назвал военное присутствие стран — членов НАТО в районе российского Крыма и северо-восточной части Чёрного моря представитель выступающей за мир организации Vrede Людо де Брабандер. По его мнению, эти действия направлены на обострение военной напряжённости.