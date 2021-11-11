Преднамеренным и провокационным назвал военное присутствие стран-членов НАТО в районе российского Крыма и северо-восточной части Чёрного моря представитель выступающей за мир организации Vrede Людо де Брабандер. По его мнению, эти действия направлены на обострение военной напряжённости. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее шестой флот США сообщил о том, что флагманский корабль Mount Whitney направился в Чёрное море, где он намерен совешить совместные операции с силами Североатлантического альянса. На борту корабля находятся сотрудники штаба шестого флота ВМС США, а также командование морских ударных сил и поддержки НАТО.

Это показывает, что НАТО хочет усилить военную напряженность вместо того, чтобы искать мирные соглашения и решения. Маневры и военные действия в Черноморском регионе следует рассматривать в более широком геополитическом контексте расширения НАТО в Восточной Европе, — заявил де Брабандер.

Он напомнил, что минувшим летом Уркина и НАТО провели черноморские учения при участии нескольких десятков военных кораблей. По мнению эксперта, подобные акты демонстрации силы чрезвычайно опасны, они направлены на провокацию военной напряжённости с Россией.

Де Брабандер считает, что Россия, таким образом, совершенно правомерно опасается перспективы вступления Украины в НАТО, так как это может создать очевидную угрозу безопасности страны после расширения НАТО в сторону российских границ в последние два десятилетия.

Необходима демилитаризованная среда. Эта новая холодная война ставит под угрозу мир во всей Европе. НАТО должна прекратить эти провокации и принять во внимание интересы в сфере безопасности России, — убеждён эксперт.

Де Брабандер утверждает, что НАТО заинтересовано лишь в геополитическом господстве и "служении интересам военно-промышленного комплекса, но не в построении конструктивных каналов связи и переговоров для поиска политических решений.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель отметил дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности США и ряда других стран НАТО в Чёрном море. Также он назвал деструктивной политику Украины, делающей ставку на силовые методы в решении проблем Донбасса.