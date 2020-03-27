Фото: Zhang Liyun/Xinhua/Global Look Press

Северная Македония официально стала членом Североатлантического альянса. Об этом сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео, заявление которого распространил Госдепартамент.

По его словам, флаг страны будет поднят над штаб-квартирой НАТО 30 марта.

Балканское государство стало 30-м по счёту членом военно-политического блока. Республика стремилась к этому с момента получения независимости от Югославии. Однако этому противодействовала Греция, которая требовала переименования республики. В 2018 году стороны подписали соглашение, которое положило конец спорам.

Последней страной Альянса протокол о членстве Северной Македонии ратифицировала Испания, писал NEWS.ru.

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