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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что введение карантина в Соединённых Штатах из-за коронавируса было недальновидным решением. Он похвалил президента США за то, что тот быстро сменил тактику.

По его словам, в Белоруссии не закрывались предприятия по той же причине, что и в Америке, передаёт БелТА. Он [Трамп] сказал так: если мы немедленно не вернёмся на предприятия и...