Северная Македония официально стала членом Североатлантического альянса. Об этом сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео, заявление которого распространил Госдепартамент.
По его словам, флаг страны будет поднят над штаб-квартирой НАТО 30 марта.
Балканское государство стало 30-м по счёту членом военно-политического блока. Республика стремилась к этому с момента получения независимости от Югославии. Однако этому противодействовала Греция, которая требовала переименования республики. В 2018 году стороны подписали соглашение, которое положило конец спорам.
Последней страной Альянса протокол о членстве Северной Македонии ратифицировала Испания, писал NEWS.ru.
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