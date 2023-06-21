Сербского министра наказали за антироссийские призывы Министра экономики выгнали из партии «Единая Сербия» за призывы к санкциям против России

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Сербский политик и глава партии «Единая Сербия» Драган Маркович Палма заявил, что министр экономики страны Раде Баста был исключен из партии за призывы ввести санкции против России, сообщает агентство Tanjug. По словам Марковича, глава ведомства также призывал других членов кабмина присоединиться к протестам в Белграде.

Причина отставки в партии и прошения об отставке в правительстве — заявления Басты о том, что Сербия должна ввести санкции в отношении России и что все министры должны присоединиться к протестам в Белграде, — сказал Маркович.

Он добавил, что в начале апреля министра отстранили от должности заместителя председателя партии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Сербии могут пройти досрочные выборы в парламент страны, но отметил, что точная дата проведения зависит от ожидаемых разговоров с различными политическими силами республики. Сербский лидер при этом добавил, что «напряженность в обществе решается выборами». Глава государства допустил, что в этот раз напряженность могла быть создана искусственно для продвижения интересов третьих лиц.