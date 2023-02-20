СБ ООН проведет заседание из-за ракетных пусков КНДР

Фото: Manuel Elias/UN Photo/Global Look Press

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций

Экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по поводу последних ракетных испытаний КНДР состоится 20 февраля, передает агентство ТАСС. О необходимости проведения заседания заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Ожидается, что оно начнется в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

В понедельник утром Министерство обороны Японии сообщило о запуске двух баллистических ракет КНДР из района ее западного побережья, которые пролетели 350 и 400 км соответственно при максимальной высоте полета в 50 и 100 км.

Ранее сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что частота использования Тихого океана в качестве полигона зависит от действий США. Она отметила, что Пхеньян знает о передвижении стратегических ударных средств Вооруженных сил США в районе Корейского полуострова и тщательно изучает возможное влияние на безопасность своей страны.

Ранее в Белом доме заявили, что межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17», выпущенная ВС КНДР 18 ноября 2022 года в ходе учений, способна достичь американской территории. Она пролетела около тысячи километров и упала в экономической зоне Японии спустя час.