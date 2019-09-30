Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд объяснил, почему средствам ПВО не удалось отразить атаки на нефтеперерабатывающие заводы.
Саудовская Аравия размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа. Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить всё полностью, — сказал принц в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS.
Он также добавил, что американские ракетные системы Patriot и Hawk, которые входят в противовоздушную оборону Саудовской Аравии, не предназначены для уничтожения беспилотников.
В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии подверглись нападению нефтяные объекты. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки энергоресурса после этого. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Бойцы повстанческого движения утверждали, что использовали беспилотники.
Одним из первых о причастности Ирана к нападению на НПЗ заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что именно Тегеран организовал нападение на месторождения в королевстве. Лидер Соединённых Штатов также признался, что готов к войне с Ираном.
Как ранее писал News.ru, Тегеран считает удары хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии обороной законного правительства Йемена. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.