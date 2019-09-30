https://static.news.ru/photo/31f5083c-e35c-11e9-91a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralf Hirschberger/dpa/Global Look Press

Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд объяснил, почему средствам ПВО не удалось отразить атаки на нефтеперерабатывающие заводы.

Саудовская Аравия размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа. Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить всё полностью, — сказал принц в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS.

Он также добавил, что американские ракетные системы Patriot и Hawk, которые входят в противовоздушную оборону Саудовской Аравии, не предназначены для уничтожения беспилотников.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии подверглись нападению нефтяные объекты. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки энергоресурса после этого. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Бойцы повстанческого движения утверждали, что использовали беспилотники.

Одним из первых о причастности Ирана к нападению на НПЗ заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что именно Тегеран организовал нападение на месторождения в королевстве. Лидер Соединённых Штатов также признался, что готов к войне с Ираном.

Как ранее писал News.ru, Тегеран считает удары хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии обороной законного правительства Йемена. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.