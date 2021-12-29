Саакашвили подтвердил отцовство ребёнка известной певицы из Грузии

Находящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые публично признался, что у него есть малолетняя дочь. Девочку зовут Элис-Мария, написал политик на своей странице в Facebook. Матерью ребёнка, по информации СМИ, является известная грузинская певица Софо Нижарадзе.

Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале «Мтавари архи» примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой — Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь, — сообщил экс-президент.

facebook.com/SaakashviliMikheil

Саакашвили не назвал имя матери ребёнка. Однако ранее СМИ писали, что проживающая в США известная грузинская певица Нижарадзе родила дочь, которую назвали Элис-Мария. Также сообщалось, что в 2014 году Саакашвили приобрёл на Манхэттене квартиру для своей давней знакомой певицы Софо Нижарадзе стоимостью в $2 млн. Пару также часто видели вместе в США — в кафе, барах, во время велосипедных прогулок, пишет «Взгляд».

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до выборов, которые прошли 2 октября. С Украины в Грузию политик ехал в трейлере с молочными продуктами. В отношении Саакашвили было вынесено обвинительное постановление о незаконном пересечении границы.