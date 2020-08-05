Саакашвили: Грузия исчезает с мировых радаров, а я — нет

https://static.news.ru/photo/a8ca7e40-d732-11ea-ab2e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Грузия исчезает с международных радаров, а его имя — нет. Сейчас политик занимает должность главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины. У себя на родине он преследуется за ряд преступлений, но неравнодушен к происходящему там.

Грузия, как страна, исчезнет. Иванишвили хотел, чтобы моё имя исчезло с мировых радаров. Я очень чётко нахожусь на всех мировых радарах, а Грузии на мировых радарах нет. В отличие от провинциальных политиков, для меня моя страна стоит выше, чем моя личность. Сейчас нам необходима мобилизация и очень быстрые действия. На этих выборах режим Иванишвили должен быть завершён, — сказал он в интервью телекомпании ТВ Пирвели.

Саакашвили говорит о Бидзине Иванишвили. Это основатель правящей партии «Грузинская мечта». По мнению грузинских политиков, он оздал эту партию в 2011 году, чтобы «выдворить с политической сцены Грузии Михаила Саакашвили». Спустя год он выиграл парламентские выборы и стал премьером, позже оставил этот пост. Однако эксперты уверены, что именно Иванишвили определяет текущую политику страны.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Сложив полномочия, он покинул родину. Грузинскими властями он разыскивается по нескольким уголовным делам, которые сам называет политически мотивированными. В 2014 году Саакашвили поддержал Евромайдан. Позже президент Пётр Порошенко назначил его председателем Одесской областной администрации и своим советником. В 2016 году Саакашвили покинул занимаемые посты и стал активным участником и лидером протестов против Петра Порошенко. В 2017-м указом президента он был лишён гражданства Украины, в феврале 2018 года депортирован.

После депортации проживал в Нидерландах (его жена — подданная королевства). 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и на следующий день тот прилетел в Киев. В апреле Зеленский назначил его главой Исполнительного комитета реформ Украины.

20 июля в Грузии официально стартовала предвыборная кампания. 31 октября граждане страны будут выбирать новый парламент, причём выборы пройдут по новой формуле: 120 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 30 – по мажоритарным округам. Кроме того, барьер для прохождения партии в парламент снижен и составляет теперь всего лишь 1% (прежде было 3%).

Саакашвили уже не раз высказывался по поводу предстоящих парламентских выборов в Грузии. Он не признает легитимность нынешнего руководства и на выборах готов бороться за измененение ситуации. Официальный Тбилиси считает подобные высказывания вмешательством во внутренние дела страны. После получения Саакашвили должности от Зеленского, Грузия отозвала своего посла в Киеве, писал NEWS.ru.