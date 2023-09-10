«С этим нельзя мириться»: Турция осудила действия Армении в Карабахе Эрдоган: с действиями Армении в Карабахе нельзя мириться

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Действия Армении в Карабахе являются неправильными, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20. Глава республики добавил, что с этим нельзя мириться. По его словам, страны Евросоюза также не принимают решения Армении, передает ТАСС.

Речь идет о президентских выборах, которые ранее прошли в Карабахе. По словам Эрдогана, это голосование невозможно принять. Он отметил, что в этом вопросе с ним солидарны и другие партнеры.

Те шаги, которые здесь предпринимаются, особенно в Карабахе, — это неправильные шаги, с этим нельзя мириться, и страны — члены ЕС тоже с этим не мирятся. <...> Друзья, западные страны и другие, с которыми мы встречались до сих пор, не принимают эти выборы. Это не то, что произойдет, это не те выборы, которые можно принять, — заявил Эрдоган.

Турецкий президент добавил, что намерен провести телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. До этого он уже обсудил происходящее с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее МИД Азербайджана выразил признательность странам, осудившим выборы в Карабахе. В ведомстве надеются, что в скором времени другие государства тоже выступят в защиту норм и принципов международного права.