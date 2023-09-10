В Азербайджане обратились к странам, осудившим выборы в Карабахе МИД Азербайджана оценил позицию осудивших выборы в Карабахе стран

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Министерство иностранных дел Азербайджана

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в своем аккаунте в Twitter (X), что Баку очень ценит позицию стран, которые осудили выборы в Карабахе. Он выразил надежду, что другие государства в скором времени тоже выступят в защиту принципов международного права.

МИД Турции, МИД Молдовы, МИД Украины, МИД Пакистана, Организация турецких государств, Европейская служба иностранных дел, Организация исламского сотрудничества, посол Великобритании в Азербайджане, мы ценим вашу позицию по осуждению незаконных «выборов» в Карабахском регионе. Надеемся, что другие тоже выступят в защиту норм и принципов международного права, — написал Гаджизаде.

Ранее МИД Азербайджана назвал проведение президентских выборов в Карабахе грубым нарушением конституции. В ведомстве отметили, что законы страны и принципы международного права являются единственной легитимной основой для проведения соответствующего голосования. В министерстве подчеркнули, что данный шаг стал новым элементом усиливающейся провокационной деятельности Армении. Проведение выборов наносит серьезный удар по усилиям, направленным на стабилизацию обстановки в регионе.