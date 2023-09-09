МИД Азербайджана назвал грубым нарушением конституции проведение в Карабахе президентских выборов. В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства сказано, что только азербайджанские законы и принципы международного права составляют легитимную основу для выражения политической воли посредством выборов на территории республики.