«С больной головы на здоровую»: Небензя прокомментировал угрозы Минску

Российский постоянный представитель при Совете Безопасности ООН Василий Небензя выразил недоумение по поводу угроз санкциями Минску из-за ситуации с беженцами на границе. По его словам, Запад не хочет принять беженцев в Евросоюз и перекладывает ответственность «с больной головы на здоровую», передаёт ТАСС.

Когда то же самое происходило на границе других стран Евросоюза, или беженцы шли из других стран в Евросоюз, вы говорили совсем по-другому. А теперь грозите санкциями. Кому? За что? За то, что не хотите принять беженцев, которые стремятся к вам в Евросоюз? — обратил внимание Небензя.

Он добавил, что не надо постоянно перекладывать ответственность «с больной головы на здоровую».

Ранее в Совете ЕС заявили, что продолжают обсуждать поправки к ограничениям против Белоруссии, чтобы адаптировать санкции к новым угрозам со стороны Минска. Пообещали рассмотреть вопрос об усилении мер против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами и во Франции. Там назвали неприемлемым использование потоков мигрантов минскими властями.

Премьер Польши Матеуш Моровецкий обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на границе с Белоруссией. По его словам, Лукашенко в данной ситуации является исполнителем, но его доверитель находится в Москве.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Министр иностранных дел Польши Пётр Вавжик считает, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв.

В НАТО обвинили Минск в использовании нелегальных мигрантов как «гибридной тактики» и назвали данные действия недопустимыми.

Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил в ситуации некую «мафиозную структуру» из ЕС, которая занимается транзитом мигрантов с Ближнего Востока через территорию Белоруссии.