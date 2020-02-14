https://static.news.ru/photo/70ffdc98-4f7f-11ea-9d38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Румыния станет союзником Украины, чтобы помочь в противостоянии России в Чёрном море. Об этом написал в Facebook министр обороны страны Андрей Загороднюк.

Он встретился с главой Минобороны Румынии Николаем Чуке на Мюнхенской конференции и обсудил с ним возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Чёрном море. Это, считает украинский министр, поможет «более действенно реагировать» на так называемые «общие» угрозы в регионе.

Тем более, подчёркивает Загороднюк, что обе страны «обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море и милитаризацией» Крыма.

В связи с этим Украина предложила Румынии провести совместные военные учения и расширить деятельность международного батальона «Тиса». Также Загороднюк надеется, что Бухарест поддержит Киев в желании присоединиться к программе партнёрства расширенных возможностей НАТО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что слова украинского аналитика Юрия Романюка о плачевном состоянии черноморской эскадры бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов назвал абсолютно безграмотными.