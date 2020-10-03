Ротшильды вновь судятся с Веной из-за отнятого нацистами состояния

https://static.news.ru/photo/77f3d3dc-057e-11eb-987a-fa163e074e61_660.jpg Вена, Австрия Фото: Unsplash

Потомки Ротшильдов подали новый иск против властей Вены, в котором требуют вернуть имущество, конфискованное во времена нацистской Германии. Сумма иска составляет 110 миллионов евро. Это один из крупнейших в истории исков о реституции.

Речь идёт об имуществе фонда, основанного бароном Альбертом фон Ротшильдом в 1905 году, в частности, о дворце в стиле раннего барокко и бывшей психбольнице с участком площадью 300 акров. Фондом управлял попечительский совет, который в 1938 году захватили нацисты. Часть его получили власти Вены, часть — представители нацистской Германии.

В 1956 году фонд Ротшильда возобновил работу без ведома наследников Ротшильдов. Власти Вены сочли, что с ними сложно связаться, и контроль над фондом перешёл к городским властям. За последние несколько лет муниципалитет внёс изменения в правовую основу фонда и начал продавать некоторые из его основных активов.

Истцом сейчас выступает Джеффри Хоге, правнук Альберта фон Ротшильда. В январе этого года он подавал подобный иск. Но дело практически не сдвинулось с места из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает The Financial Times. В иске он обвинял Вену в «увековечении» нацистских преступлений, так как город организовал продажу ценного имущества фонда обратно самому себе по сильно заниженным ценам. В документе отмечалось, что городские власти незаконно взяли под свой контроль правление фонда после войны, поскольку в уставе фонда говорится, что потомки семьи Ротшильдов должны занимать большинство его мест.



Ротшильды — европейская династия банкиров еврейского происхождения. Считается, что с XIX века они имеют самое крупное состояние в мире (после Федрезерва).

Ранее NEWS.ru писал, что Польша планирует требовать от Германии возмещения ущерба, причинённого в результате Второй мировой войны, в размере триллиона долларов. По словам главы польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуша Муларчика, согласно новым оценкам, причинённый в ходе войны ущерб значительно превышает цифру, озвученную сразу после завершения военных действий.