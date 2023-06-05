Рост краж сельхозтехники в Великобритании связали с санкциями против России Politico: полиция Британии заявила о массовых кражах сельхозтехники для продажи в Россию

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Число краж сельхозтехники в Англии и Уэльсе за первые три месяца 2023 года увеличилось более чем на 300%, и в полиции Великобритании уверены, что похищенное впоследствии попадает в Россию, сообщило издание Politico. Правоохранители связывают резкий рост сельской преступности с западными санкциями, введенными после начала СВО. Глава подразделения по борьбе с сельской преступностью Эндрю Хаддлстон заявил, что он и его коллеги почти не сомневаются, что краденное отправляют в РФ, хотя никаких доказательств у них нет.

Если бы вы спросили меня о моем профессиональном мнении относительно страны, которая находится под санкциями, то я абсолютно профессионально ожидал бы, что черный рынок отреагирует на это. Это то, что делают преступники, — сказал Хаддлстон.

По словам полицейского, чаще всего крадут экскаваторы и дорогостоящие устройства GPS. По данным Politico, большинство краденного оборудования отправляют за границу. Крупную технику вывозят в грузовиках и контейнерах, а менее габаритную отправляют за рубеж посылками или курьером.

Владелец фермы в Хартфордшире Иви Хантер признался, что проблема сельской преступности, которая резко обострилась в 2023 году, напоминает ему пандемию. По его словам, попросту нет таких мест, где было бы безопасно парковать технику.

После начала СВО из России ушли в том числе американские бренды сельхозтехники Trimble и John Deere. Российские фермеры также столкнулись с трудностями из-за прекращения поставок запчастей.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что в Британии опасаются роста криминала из-за того, что незарегистрированное оружие, поставляемое на Украину, впоследствии может оказаться на черном рынке. Основатель Национальный службы баллистической разведки Пол Джеймc рассказал, что в уличных перестрелках, особенно среди молодых банд, зачастую используется ранее списанное вооружение или пневматическое оружие, переделанное в огнестрельное.