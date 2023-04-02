В Великобритании испугались последствий помощи Украине The Telegraph: оружие с Украины попадет в Британию и приведет к всплеску преступности

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Основатель Национальный службы баллистической разведки Пол Джеймc рассказал изданию The Telegraph, что часть огнестрельного оружия, которое попадает на Украину без регистрации, в конечном счете попадет в Великобританию. По его словам, это может привести к всплеску организованной преступности.

В большинстве уличных перестрелок, особенно среди молодых банд, используется переделанное в огнестрельное пневматическое оружие или ранее списанное вооружение. [...] Риск подобного развития событий на Украине из-за количества поставляемого и, вероятно, незарегистрированного оружия если не больше, то как минимум сопоставим, — сказал Джеймc.

Он назвал эту вероятность угрозой национальной безопасности и призвал правительство принять меры.

Ранее китайское издание The Paper написало, что власти Великобритании приняли решение отправить Киеву снаряды с обедненным ураном, чтобы придать преимущество танкам Challenger 2. По мнению журналистов, без этих боеприпасов британские танки бесполезны на поле боя. Автор статьи отметил, что еще одной причиной отправки Киеву таких снарядов является попытка сделать непригодными для жизни территории, которые присоединились к России, так как Лондон не может не знать об опасности оседания радиоактивной пыли в почве и воде.