«Руины. Грязь. Бедность»: россиянка раскритиковала отдых в Абхазии

https://static.news.ru/photo/468bcf4c-f445-11ea-b099-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жительница России подвергла критике организацию отдыха туристов в Абхазии. Туристка из Москвы отправилась в соседнюю республику на автомобиле и сильно пожалела о своём решении.

Из-за пандемии коронавируса путешественница не смогла отправиться на отдых в Италию, как планировала изначально. Поэтому поехала в Сочи, а уже оттуда на один день — в Гагру и на озеро Рица, сообщает «Рамблер». Однако там россиянке всё не понравилось.

Разочарование наступило с первых же минут. Несмотря на то что прохождение границы было быстрым, оно оказалось максимально некомфортным. Пассажиров заставляли выходить из транспортных средств и идти пешком в «отстойник», который представлял собой площадку под железной крышей без туалета, скамеек и кондиционера. При температуре +35 градусов на улице, в «отстойнике» она достигала едва ли не +50, пожаловалась россиянка.

Уже на самом курорте она столкнулась с тем, что в тёмное время суток местные стражи правопорядка массово останавливают автомобили с российскими — и особенно московскими — номерами с целью «развести на деньги». Кроме того, по словам женщины, в стране небезопасно оставлять свою машину.

В лучшем [случае] разобьют стёкла, в худшем — машину угонят. Всё, что унаследовала Абхазия от Союза, всё в руинах, никто ни за чем не ухаживает. Руины. Грязь. Бедность. Канализацию сливают прямо в море, — рассказала об увиденном москвичка.

Раскритиковала россиянка и абхазские дороги, которые были «как после бомбёжки». Не понравился ей мусор на улицах.

При этом к туристам, отметила она, отношение потребительское. Даже под видом домашнего вина им продают сомнительную брагу, пить которую туристка не рекомендовала.

Ранее, как писал NEWS.ru, россиянка из Белгорода рассказала о высоких ценах в абхазских магазинах и отсутствие возможности расплачиваться по безналичному расчёту. Ещё одной проблемой она назвала расстройство кишечника, которого в Абхазии трудно избежать, а также полное отсутствие антикоронавирусных мер безопасности.