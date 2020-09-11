«Руины. Грязь. Бедность»: россиянка раскритиковала отдых в Абхазии

Жительница России подвергла критике организацию отдыха туристов в Абхазии. Туристка из Москвы отправилась в соседнюю республику на автомобиле и сильно пожалела о своём решении.
Из-за пандемии коронавируса путешественница не смогла отправиться на отдых в Италию, как планировала изначально. Поэтому поехала в Сочи, а уже оттуда на один день — в Гагру и на озеро Рица,
Разочарование наступило с первых же минут. Несмотря на то что прохождение границы было быстрым, оно оказалось максимально некомфортным. Пассажиров заставляли выходить из транспортных средств и идти пешком в «отстойник», который представлял собой площадку под железной крышей без туалета, скамеек и кондиционера. При температуре +35 градусов на улице, в «отстойнике» она достигала едва ли не +50, пожаловалась россиянка.
Уже на самом курорте она столкнулась с тем, что в тёмное время суток местные стражи правопорядка массово останавливают автомобили с российскими — и особенно московскими — номерами с целью «развести на деньги». Кроме того, по словам женщины, в стране небезопасно оставлять свою машину.
В лучшем [случае] разобьют стёкла, в худшем — машину угонят. Всё, что унаследовала Абхазия от Союза, всё в руинах, никто ни за чем не ухаживает. Руины. Грязь. Бедность. Канализацию сливают прямо в море, — рассказала об увиденном москвичка.
Раскритиковала россиянка и абхазские дороги, которые были «как после бомбёжки». Не понравился ей мусор на улицах.
При этом к туристам, отметила она, отношение потребительское. Даже под видом домашнего вина им продают сомнительную брагу, пить которую туристка не рекомендовала.
Ранее, как писал NEWS.ru, россиянка из Белгорода рассказала о высоких ценах в абхазских магазинах и отсутствие возможности расплачиваться по безналичному расчёту. Ещё одной проблемой она назвала расстройство кишечника, которого в Абхазии трудно избежать, а также полное отсутствие антикоронавирусных мер безопасности.
Граница с Абхазией была
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен