Россияне высмеяли японцев, возмутившихся новой пятирублёвой монетой

https://static.news.ru/photo/eeec7f74-df0a-11ea-b72f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские интернет-пользователи ответили читателям японского издания Hokkaido Shimbun, которые возмутились, узнав о выпуске в РФ пятирублевой монеты с изображением стелы советским воинам — освободителям Курил. Многие сочли такую реакцию странной.

Россияне заявили, что «злобная» реакция японских жителей говорит об их «бессилии» в территориальных претензиях, передаёт РИА Новости. Некоторые предположили, что тема «возвращения островов» активно муссируется «по указке США».

Потомков самураев не возмущает наличие баз на своей территории «друзей», сбросивших бомбы на Хиросиму и Нагасаки? — задался вопросом один из юзеров в обсуждении под статьёй на сайте издания.

В ответ на предложение японских интернет-активистов на козни Москвы выпустить деньги с призывом «вернуть острова», российские оппоненты иронично предложили «драться деньгами» — кто захочет сказать другому какую-нибудь гадость, начинает выпускать монеты. Причём, чем большую гадость хочется сделать, тем большим должен быть тираж.

Некоторые резонно заметили, что от переживаний рядовых японцев решение территориального вопроса не зависит.

Японская сторона в течение многих лет оспаривает принадлежность островов Шикотан, Кунашир, Итуруп, а также группы необитаемых островов, которую в Стране восходящего солнца называют Хабомаи. В качестве аргумента — отсылка к двустороннему Тракту о торговле и границах от 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году Советский Союз согласился в качестве компромиссного варианта рассмотреть вопрос о передаче Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Таким образом предполагалось поставить точку в территориальных спорах. Однако Япония не стала отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор между странами заключён не был.

Ранее NEWS.ru писал, что пятирублёвая монета с изображением стелы, установленной в Петропавловске-Камчатском, отчеканена тиражом в два миллиона экземпляров. Некоторые возмущённые японцы призвали выпустить в ответ свои монеты — с призывами вернуть «северные земли» или, например, в память о победе над Российской империей в Русско-японской войне 1904–1905 годов.